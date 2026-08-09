Глава МВД Германии пожаловался на идущую «гибридную войну» против страны

Германия ежедневно сталкивается с атаками в рамках так называемой «гибридной войны». Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, пишет Reuters.

По его словам, иностранные государства хотят подчинить себе Германию политически и социально, разжигая страх в немецком обществе.

«Мы не находимся в состоянии войны, но ежедневно становимся мишенью гибридной войны. Шпионаж, саботаж, кибератаки или тайные операции иностранных держав, направленные на дестабилизацию Германии или причинение прямого вреда, — это постоянная реальность», — сказал Добриндт.

В ночь на 5 августа на взлетной полосе в аэропорту Лейпцига был обнаружен дрон с небольшим пакетом и взрывным устройством. Телеканал ZDF со ссылкой на источники в органах безопасности сообщил, что дрон был оснащен 5G-антеннами.

После случившегося прокуратура ФРГ начала расследование инцидента. Добриндт назвал обнаружение беспилотника со взрывчаткой «сценарием гибридной войны».

Ранее в Германии обвинили Россию в «игре без правил».