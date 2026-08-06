Глава МВД Германии назвал дрон со взрывчаткой в аэропорту гибридной атакой

Глава МВД Добриндт: инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига был гибридной атакой

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал обнаружение беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле «сценарием гибридной атаки». Его слова приводит Reuters.

По словам министра, беспилотник обнаружили минувшей ночью на территории аэропорта. Прибывшие на место специалисты-взрывотехники обезвредили установленное на нем взрывное устройство.

Добриндт заявил, что появление оснащенного взрывчаткой дрона на территории аэропорта представляет собой принципиально новый уровень угрозы.

Расследованием инцидента занимаются Единый центр защиты от гибридных угроз и Единый центр защиты от беспилотников. По словам министра, власти продолжат усиливать безопасность аэропортов и других объектов, в том числе развивать средства противодействия дронам.

Ночью 5 августа беспилотник обнаружили в аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским грузовым самолетом. Дрон нес самодельное взрывное устройство, которое не сработало из-за неисправности детонатора. После обнаружения БПЛА работу аэропорта временно ограничили.

Помимо этого, один из грузовых самолетов после ухода на второй круг столкнулся с неизвестным объектом. Пилоты предположили, что это также мог быть беспилотник. Что известно об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии испугались ударов дронов по бундестагу.