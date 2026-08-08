Украину ждет неминуемая гибель, если украинцы не найдут новых «разумных» руководителей. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.
«Возможно, народ Украины все-таки выплывет из этой ямы с нечистотами и найдет новых разумных лидеров. А если нет — Украину ждет неминуемая гибель», — утверждает политик.
По его мнению, такие кризисы, какой переживают украинские граждане, оставляют в массовом сознании «уродливые шрамы». После «неминуемого краха киевской хунты» начнется долгий процесс покаяния и восстановления, считает зампредседателя Совбеза.
До этого глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сказал, что Киев и Москва вошли в период эскалации и, чтобы стать ближе к достижению мира, необходимо усилить противостояние. По его словам, украинские власти надеются окончить активную фазу конфликта до конца 2026 года. В Кремле же подчеркнули, что Киев пока не готов к мирному завершению конфликта.
Ранее Медведев заявил, что Россия находится в точке завершения СВО.