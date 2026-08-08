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Политика

Медведев заявил, что Украина «выплывет из ямы с нечистотами» при одном условии

Медведев: Украину ждет неминуемая гибель, если ее не возглавят разумные лидеры
«Единая Россия»

Украину ждет неминуемая гибель, если украинцы не найдут новых «разумных» руководителей. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Возможно, народ Украины все-таки выплывет из этой ямы с нечистотами и найдет новых разумных лидеров. А если нет — Украину ждет неминуемая гибель», — утверждает политик.

По его мнению, такие кризисы, какой переживают украинские граждане, оставляют в массовом сознании «уродливые шрамы». После «неминуемого краха киевской хунты» начнется долгий процесс покаяния и восстановления, считает зампредседателя Совбеза.

До этого глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сказал, что Киев и Москва вошли в период эскалации и, чтобы стать ближе к достижению мира, необходимо усилить противостояние. По его словам, украинские власти надеются окончить активную фазу конфликта до конца 2026 года. В Кремле же подчеркнули, что Киев пока не готов к мирному завершению конфликта.

Ранее Медведев заявил, что Россия находится в точке завершения СВО.

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