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Политика

Лидер «Родины» объяснил причину иска о снятии «Яблока» с думских выборов

Лидер «Родины» Журавлев: «Яблоко» хочет поставить Россию на колени перед Западом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Партия «Яблоко» пытается поставить Россию на колени перед Западом, имеет иностранное финансирование и занимается «экстремизмом». Об этом изданию «Подъем» заявил лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, которая подала иск в Верховный суд о снятии «Яблока» с выборов в Думу.

«Они пытаются поставить нас на колени перед Западом, пропагандируют западные ценности, западный образ жизни, собираются сделать развал Российской Федерации. Юристы нашли массу нарушений. Прежде всего, это иностранное финансирование, не проходящее через счет. У них ведётся огромная работа в запрещённых соцсетях, которые финансируются, на наш взгляд, с Запада», — заявил Журавлев.

Еще одной причиной иска он назвал якобы «экстремизм» со стороны политического объединения. Депутат указал, что председатель «Яблока» Николай Рыбаков не допущен к выборам за экстремизм. Сама партия продолжает этот курс, заявляя, что не надо освобождать закрепленные в Конституции территории, отметил парламентарий.

Он также утверждает, что партия занимается нарушением авторских прав и вносит законы, которые «требуют отменить наказание за клевету на нашу армию».

Выборы депутатов девятого созыва Госдумы пройдут в России с 18 по 20 сентября 2026 года. На них впервые проголосуют жители новых регионов РФ. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала это вкладом в победу России в СВО.

Ранее в Госдуме увидели признаки подготовки к дискредитации выборов.

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