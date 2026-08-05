Глава ЦИК назвала голосование на выборах вкладом в победу в СВО

Памфилова: участие в голосовании на выборах является вкладом в победу в СВО

Участие россиян в голосовании на выборах в Государственную думу является вкладом в победу в специальной военной операции (СВО). Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

«Наши бойцы героически воюют, сражаются за нас. Но уж, извините, нам здесь, в мирной жизни, собраться, прийти на выборы, отдать свой голос, волю, внести хоть скромный вклад в победу — это просто обязанность», — сказала глава ЦИК.

Памфилова добавила, что 110 участников СВО были зарегистрированы кандидатами на выборы в Госдуму.

Осенью 2026 года — с 18 по 20 сентября — в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В ЦИК грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы. Как и когда пройдут выборы в 2026 году, каких кандидатов выдвинули партии и кто вошел в первые пятерки партсписков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК высказались о мерах безопасности при организации выборов в Госдуму.