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Политика

Экономист высказался о требовании Европы к Турции раскрывать происхождение газа

Экономист Юшков: требование к Турции раскрывать происхождение газа бессмысленно
Murad Sezer/Reuters

Требование Европы к Турции раскрывать страну происхождения поставляемого газа не позволит определить российский трубопроводный газ и СПГ, прошедший регазификацию. Такое мнение в разговоре с газетой «Взгляд» выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам эксперта, определить происхождение трубопроводного газа, поступающего из Турции, практически невозможно. В связи с этим Европа может потребовать, чтобы на ее рынок не допускались поставки российского СПГ с турецкой территории.

Экономист напомнил, что с 1 января 2027 года начнет действовать запрет на импорт российского СПГ в европейские страны. В настоящее время поставки сжиженного газа в Европу осуществляются только с проекта «Ямал СПГ». В зимний период этот маршрут остается наиболее выгодным, поскольку восточная часть Северного морского пути с ноября по май покрыта льдом.

Специалист отметил, что после вступления запрета в силу суда с российским СПГ будут направляться на запад, где в районе Мурманской области газ перегружается на танкеры обычного класса. Если сейчас они следуют в Европу, то с начала 2027 года будут огибать европейский континент и идти через Суэцкий канал в Индию, Китай и другие страны Азии. В этих условиях поставщикам будет проще и выгоднее отгружать СПГ в Турции, что, по его мнению, и вызывает обеспокоенность европейской стороны.

«Не понятно, как европейская сторона намерена различать российский трубопроводный газ и СПГ, прошедший регазификацию. Поэтому, вероятно, Европа боится, что таким образом в ЕС станет поставляться газ, имеющий в том числе российское происхождение, но не в сжиженном состоянии, а в газообразном, что не запрещено», — добавил Юшков.

По его словам, после регазификации СПГ будет поступать в единую газотранспортную систему Турции, по которой уже транспортируется российский трубопроводный газ. При этом запрет на его поставки в ЕС вступит в силу только с 1 ноября 2027 года.

Экономист также подчеркнул, что при таком развитии событий ни Турция, ни Россия, ни европейские покупатели формально не будут нарушать действующие ограничения. Кроме того, через турецкую газотранспортную систему транспортируются собственный турецкий газ, а также топливо из Азербайджана, Ирана и регазифицированный СПГ из Алжира.

В июле Европейский Союз потребовал от Турции, чтобы газ, который будет поставляться в страны блока по новым контрактам, не был российским. Министр экономики Германии Катерина Райхе отметила, что Брюссель будет настаивать на исключении российского газа из всех будущих соглашений с Турцией.

Ранее Еврокомиссия предложила запретить продажу России СПГ-танкеров.

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