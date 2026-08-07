Трамп назвал выборы президента в США «полным бардаком»

Президент США Дональд Трамп в интервью Punchbowl News назвал выборы в США «полным бардаком».

Политик подчеркнул, что хотел бы, чтобы на выборах требовали предъявить удостоверения личности с фотографией как доказательство гражданства. По словам Трампа, сегодня в США для получения лицензии на уборку снега необходимо предъявить два документа, удостоверяющих личность, а для голосования на выборах ничего не нужно.

Республиканец добавил, что не боится возможного импичмента, так как считает себя одним из «величайших лидеров» в истории США. Он также вновь обвинил демократов в поддержке «открытых границ» и «калечащих операций» на детях.

До этого стало известно, что президент США положительно отреагировал на хоккейную шайбу, которую ему передали в качестве символического подарка от российского лидера Владимира Путина.

Ранее Трамп высказался о поддержке Вэнса на следующих выборах.