Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Трамп назвал выборы президента в США «полным бардаком»

Трамп раскритиковал устройство выборов в США
/Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью Punchbowl News назвал выборы в США «полным бардаком».

Политик подчеркнул, что хотел бы, чтобы на выборах требовали предъявить удостоверения личности с фотографией как доказательство гражданства. По словам Трампа, сегодня в США для получения лицензии на уборку снега необходимо предъявить два документа, удостоверяющих личность, а для голосования на выборах ничего не нужно.

Республиканец добавил, что не боится возможного импичмента, так как считает себя одним из «величайших лидеров» в истории США. Он также вновь обвинил демократов в поддержке «открытых границ» и «калечащих операций» на детях.

До этого стало известно, что президент США положительно отреагировал на хоккейную шайбу, которую ему передали в качестве символического подарка от российского лидера Владимира Путина.

Ранее Трамп высказался о поддержке Вэнса на следующих выборах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли покупать конфискованные государством квартиры и машины, и как это сделать?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!