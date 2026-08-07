Трамп заявил, что может превратить Швейцарию из элитной страны в проблемную

Президент США Дональд Трамп заявил, что может «одним росчерком пера» превратить Швейцарию в «очень проблемную страну» из элитной, отказавшись от импорта ее товаров.

Американский лидер раскритиковал торговый дефицит с Швейцарией в $39 млрд и потребовал, чтобы Соединенные Штаты платили самые низкие процентные ставки в мире, а не субсидировали «элитные» государства.

«Стоит нам отказаться от их товаров, и мы сэкономим себе $39-40-41 млрд, а они переходят из разряда элитных стран в список очень проблемных. Мы даем им $40 млрд в год, без этих денег они перестали бы быть элитой», — указал он.

По этой причине, подчеркнул Трамп, у США «должна быть самая низкая процентная ставка в мире».

До этого Дональд Трамп положительно отреагировал на хоккейную шайбу, полученную в подарок от российского коллеги Владимира Путина.

Ранее в Кремле заявили о возможности быстро согласовать разговор Путина и Трампа.