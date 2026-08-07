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Политика

В РФ оценили решение Республики Наоэро прекратить отношения с Абхазией

В МИД РФ назвали непонятным решение Науру разорвать дипотношения с Абхазией
Алексей Куденко/РИА Новости

Министерству иностранных дел РФ непонятно, что побудило Республику Наоэро прекратить отношения с Абхазией. Об этом журналистам РИА Новости сообщили в самом внешнеполитическом ведомстве России.

Там обратили внимание, что Москва никогда не вмешивается во внутренние дела суверенных государств.

«Отметим, что мотивы такого решения российской стороне непонятны», — подчеркнули в МИД, говоря о разрыве отношений Науру с Абхазией.

В ведомстве выразили уверенность, что отказ от дипломатических отношений с Абхазией никак не будет способствовать расширению контактов Республики Наоэро с внешним миром. Также не следует ожидать повышения качества этих контактов, считают в министерстве иностранных дел РФ.

31 июля правительство Науру официально объявило, что отзывает признание Южной Осетии и Абхазии как независимых государств. В тот же день Республика Наоэро немедленно прекратила дипломатические отношения с частично признанными государствами, пообещав уведомить их о своем решении через дипломатические каналы.

Ранее Путин назначил бывшего главу Белгородской области послом России в Абхазии.

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