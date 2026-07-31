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Политика

Науру сменило название и отказалось от признания Абхазии и Южной Осетии

Государство Науру прекратило дипотношения с Абхазией и Южной Осетией
Robert Szymanski/Shutterstock/FOTODOM

Тихоокеанское островное государство Науру сменило название на Республику Наоэро и отозвало признание Южной Оссетии и Абхазии как независимых государств. Об этом говорится в заявлении правительства республики, опубликованном на официальной странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Республика Наоэро немедленно прекращает дипломатические отношения с Южной Осетией и Абхазией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие страны будут официально уведомлены через дипломатические каналы.

Министерство иностранных дел Грузии приветствовало это решение, добавив, что оно было принято еще 21 июля.

В МИД Южной Осетии связали его с внешним давлением на Наоэро со стороны Тбилиси, однако отметили суверенное право любого государства определять приоритеты своей внешней политики.

Власти Абхазии также усмотрели в решении тихоокеанского государства результат «беспрецедентного и систематического внешнего давления» и заявили о своем сожалении.

Наоэро — карликовое государство в Тихом океане, его площадь составляет чуть более 21 кв. км, население — около 12 тыс. человек. Это самая маленькая страна в мире после Ватикана и Монако.

Республика Наоэро признала независимость Абхазии и Южной Осетии в декабре 2009 года в два этапа: 15 декабря подписали соглашение об установлении дипломатических отношений с Сухуми, на следующий день — с Цхинвалом.

Ранее Путин встретился с и.о. президента Южной Осетии.

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