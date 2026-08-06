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Политика

Глава МИД Азербайджана прибыл в Киев

Глава МИД Азербайджана Байрамов приехал в Киев
РИА Новости

Глава министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в Киев, где его встретил украинский коллега Андрей Сибига. Об этом сообщило агентство APA.

«Главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Киеве в рамках его визита на Украину приветствовал министр иностранных дел Андрей Сибига», — указывается в публикации.

Уточняется, что Байрамов должен провести двусторонние встречи с «высокопоставленными должностными лицами». О его возможной встрече с главой Украины Владимиром Зеленским не сообщалось.

В июле министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов подписали план консультаций на 2026-2027 годы. План был подписан по итогам переговоров глав министерств иностранных дел двух государств. Он включает в себя график встреч представителей ведомств и темы для обсуждения.

Ранее в Кремле прокомментировали призыв Алиева к украинцам «не соглашаться на оккупацию».

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