Хуснуллин призвал проработать ж/д выход России к Индийскому океану

России нужно проработать железнодорожный выход к Индийскому океану на случай рисков в Босфоре и Ормузе. Об этом ТАСС заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«При рисках на Босфоре и в Ормузе могут потребоваться альтернативные маршруты: через Иран, Туркменистан, Афганистан и Пакистан», — сказал он.

По словам Хуснуллина, любые варианты выхода к Индии годятся.

Вице-премьер также подчеркнул, что строительная отрасль России нуждается в долгосрочном финансировании. По его словам, уже сейчас отечественная строительная отрасль может освоить дополнительно около 1 трлн руб. в год, однако, добавил вице-премьер, если гарантировать такой объем на пять лет вперед, можно нарастить мощности и строить еще больше.

В июле Хуснуллин заявил в ходе доклада президенту России Владимиру Путину, что открытие трассы М-12 «Восток» до Тюмени планируется в декабре 2026 года. По его словам, на это есть «все шансы».

Ранее Хуснуллин рассказал о мерах защиты транспортного сообщения с Крымом.