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Политика

В Польше сообщили о скандале из-за новой инициативы депутатов Рады

Fakt: депутаты Рады предложили переименовать польские города на украинский лад
РИА Новости

В Польше возмутились предложением группы депутатов Верховной рады переименовать на украинский лад польские города. Об этом сообщает польская газета Fakt.

Поводом для недовольства стало утверждение авторов инициативы, во главе которых депутат от Волынской области Игорь Гузь, что поляки использовали собственные названия для городов, которые сейчас находятся на территории Украины. Гузь считает, что в этой связи украинцы вправе использовать украинские названия населенных пунктов, расположенных в Польше.

«В этом контексте упоминаются среди прочих Пшемысль и Хелм», — говорится в публикации.

В издании Wiadomości отметили, что инициативу, помимо Гузя, поддержали еще 17 депутатов Верховной рады. Представитель польской партии «Конфедерация» Павел Усендек в соцсети Х заявил, что Гузь привел абсурдные и опасные оправдания своей инициативе. Он назвал это «империалистической риторикой», которая основана на «псевдоисторических фантазиях».

До этого издание Myśl Polska сообщило, что поляки устали от «наглости» Украины и позиции собственных политиков, которые продолжают спонсировать Киев, несмотря на «явно враждебные шаги по отношению к Польше».

Ранее в Раде заявили о страхе Польши перед Украиной.

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