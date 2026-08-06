На Западе пристыдили США за убийство сотен мирных жителей на Ближнем Востоке

NBC заявил о сотнях погибших и пострадавших мирных жителей Йемена при ударах США

Сотни мирных жителей погибли или получили ранения в результате ударов, которые нанесли США по Йемену в прошлом году. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

По их данным, нанесенные 17 и 28 апреля 2025 года удары убили примерно 150 мирных жителей, еще 200 человек были ранены. 6 апреля 2025 года был атакован частный дом, однако число жертв удара не известно. NBC News отмечает, что за 53 дня американские военнослужащие нанесли сотни авиаударов, поразив более тысячи целей в Йемене.

Несмотря на доклады правозащитных организаций о, вероятно, большом числе погибших, Пентагон не признал, что американская воздушная операция против хуситов в Йемене привела к гибели гражданских лиц, указывает NBC News.

До этого член йеменского политбюро шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) Мухаммед аль-Бухейти заявил, что соглашение между Ираном и Соединенными Штатами не приведет к миру в Йемене.

Ранее у побережья Йемена был атакован танкер.