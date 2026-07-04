Хуситы заявили, что не ожидают мира в Йемене после соглашения США и Ирана

Аль-Бухейти: соглашение между Ираном и США не приведет к миру в Йемене

Член йеменского политбюро шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) Мухаммед аль-Бухейти считает, что соглашение между Ираном и США не приведет к миру в Йемене. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По словам аль-Бухейти, если требования Йемена к Саудовской Аравии для заключения мирного соглашения не будут выполнены, это говорит лишь о том, что право принимать решения полностью перешло к США и Израилю, а у Эр-Рияда и не остается пространства для маневра, ведь прекращение атак на йеменскую территорию отвечает интересам самого королевства.

Представитель «Ансар Алла» заверил, что хуситы не настроены враждебно по отношению к какому-либо арабскому государству, включая Саудовскую Аравию, однако Эр-Рияд должен прекратить установленную с 2015 года воздушную, морскую и наземную блокаду северного Йемена.

Таким образом, мяч на стороне Саудовской Аравии, уточнил Аль-Бухейти. Он добавил, что речи о мире не может быть, пока сохраняется блокада Йемена, которая нанесла жителям страны огромный ущерб.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.

Ранее США предоставили Ирану перерыв в переговорах.