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Политика

В МИД РФ прокомментировали ход расследования взрывов на «Севпотоках»

МИД РФ: прокуратура ФРГ избегает упоминания заказчиков теракта на «Севпотоках»
РИА Новости

Заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский рассказал РИА Новости, что прокуратура ФРГ старательно избегает упоминания заказчиков теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Германская прокуратура старательно обходит стороной любые упоминания о заказчиках или выгодоприобретателях этого теракта», — подчеркнул дипломат.

25 июля первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украина не понесет наказания за подрыв «Северных потоков», поскольку преступление было совершено «с согласия» западных стран.

Журавлев подчеркнул, что ФРГ начала вести расследование только после того, как о вине украинцев написали журналисты.

24 июля в Германии предъявили обвинение в военном преступлении гражданину Украины Сергею Кузнецову — он стал первым фигурантом дела о взрывах на «Северных потоках», в отношении которого прокуратура ФРГ направила обвинительное заключение в суд.

Ранее в Германии призвали остановить помощь Украине из-за подрыва «Северных потоков».

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