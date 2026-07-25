Украина не понесет наказания за подрыв «Северных потоков», поскольку преступление было совершено «с согласия» западных стран. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Уверен, что Украина не понесет за это никакой ответственности, как и за теракт в Монако, который, как известно, был спланирован и совершен украинской военной разведкой. Нет сомнений, что следы подрыва «Северных потоков» ведут в Киев, пусть даже и действовали диверсанты в тесной связке с американскими спецслужбами, но все это — с молчаливого согласия всего Запада. Интересна позиция Германии, которая с этими газопроводами потеряла, между прочим, даже больше, чем Россия — это ведь был совместный проект», — сказал он.

Журавлев подчеркнул, что ФРГ начала вести расследование только после того, как о вине украинцев написали журналисты.

«Пытались и вовсе ничего не расследовать, но когда вдруг за прокуратуру все сделали журналисты, пришлось признать, что это сделали украинцы, причем, по прямому приказу властей. Классическая ситуация, когда сукин сын — наш, и можно лишь слегка пожурить его, но точно не принимать жестких мер. Пока Украина выполняет нужную Западу функцию — воюет с Россией — никто не будет обращать внимания на всякие мелочи, что она совершает в Европе», — добавил он.

24 июля в Германии предъявили обвинение в военном преступлении гражданину Украины Сергею Кузнецову — он стал первым фигурантом дела о взрывах на «Северных потоках», в отношении которого прокуратура ФРГ направила обвинительное заключение в суд. Как стало известно, немецкая прокуратура квалифицировала диверсию в Балтийском море как военное преступление, расценив ее как целенаправленную атаку на объекты гражданской инфраструктуры в условиях международного конфликта.

Кузнецова арестовали в августе 2025 года. The Wall Street Journal писала, что он служил в ВСУ и работал на Службу безопасности Украины (СБУ) и руководил группой, которая проводила диверсию. В частности, по данным Corriere della Sera, он был капитаном яхты «Андромеда», которая использовалась для перевозки взрывчатки для подрыва труб. В октябре суд в Италии постановил выдать Кузнецова Германии.

В июле 2026 года выяснилось, что Кузнецов сообщил в телефонном разговоре с женой, что во время диверсии служил в украинской армии и работал на СБУ.

Подробнее о расследовании подрыва газопроводов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии призвали остановить помощь Украине из-за подрыва «Северных потоков».