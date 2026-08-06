Американский штат продлил режим ЧС из-за ударов Украины по НПЗ в России

Губернатор американского штата Индиана Майк Браун в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что продлил еще на 30 дней режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики, указав среди причин удары Украины по НПЗ в России.

В публикации отмечается, что в результате эскалации конфликта объемы переработки нефти в России в июле снизились.

Режим чрезвычайной ситуации, который действует во всех округах Индианы, будет действовать до 5 сентября 2026 года.

Как следует из указа губернатора, введение режима энергетической чрезвычайной ситуации предусматривает приостановку сбора двух видов налогов на топливо в штате — налога на использование бензина и акциза на бензин.

6 июля беспилотники Вооруженных сил Украины впервые долетели до Омска. БПЛА преодолели 2500 км от украинской границы и ударили по Омскому НПЗ. Над городом поднялся столб черного дыма. На этом фоне в местном аэропорту ограничили взлет и посадку самолетов.

Омский НПЗ — один из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России и один из крупнейших в мире. Установленная мощность предприятия — порядка 20,5 млн тонн нефти в год, глубина переработки нефти — до 100%. Завод выпускает более 50 наименований продукции, производит топливо «Евро-5».

Ранее ВСУ атаковали НПЗ в Тюменской области.