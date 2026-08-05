В Госдуме объяснили заявления Залужного о ВПК Украины борьбой с Зеленским

Заявления посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о военно-промышленном комплексе (ВПК) и НАТО являются борьбой с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Александр Бородай.

«Внутри террористической организации, так называемой Украины, обостряется внутренняя борьба. Да, борьба за власть. Все прекрасно понимают, что Зеленский — давным-давно хромая утка. <…> Поэтому Залужный, конечно, констатирует ошибки и провалы своего оппонента, скажем так, в борьбе за власть», — сказал депутат.

Бородай добавил, что Зеленский давно утратил легитимность, а Залужный является одним из претендентов на пост главы республики. При этом, по словам депутата, посол не скрывает подобные планы.

3 августа Залужный заявил, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО. Посол в Великобритании назвал «сказками» разговоры о скором принятии страны в НАТО и добавил, что Украина с нынешним «уровнем развития» своей армии не сможет присоединиться к организации, которая «руководствуется доктринами Второй мировой войны».

Ранее Залужный объяснил резонансное заявление о членстве Украины в НАТО.