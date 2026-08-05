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Политика

МИД Украины прокомментировал слова Залужного о членстве в НАТО

Спикер МИД Украины Тихий: слова Залужного о членстве в НАТО вырваны из контекста
Global Look Press

Слова бывшего главкома ВСУ и действующего посла Украины в Лондоне о членстве Киева в НАТО вырваны из контекста. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, в полной цитате речь шла прежде всего об «Объединенных экспедиционных силах», а не НАТО. Он уточнил, что вопросом членства Украины в НАТО занимается миссия республики при военном блоке.

Тихий заверил, что курс на вступление в Североатлантический альянс останется неизменным, и другой альтернативы коллективной безопасности нет.

«Уверены, что нет альтернативы членству Украины в НАТО, если союзники стремятся обеспечить гарантированную безопасность и мир в евроатлантическом пространстве», — сказал он.

3 августа Залужный выразил уверенность, что Украина никогда не сможет вступить в Североатлантический альянс. Посол в Великобритании назвал «сказками» разговоры о скором принятии страны в НАТО и добавил, что Украина с нынешним «уровнем развития» своей армии не сможет присоединиться к организации, которая «руководствуется доктринами Второй мировой войны».

Ранее журналист оценил заявление Залужного, назвавшего членство Украины в НАТО «сказкой».

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