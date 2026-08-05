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Политика

В российском посольстве в Израиле отреагировали на задержание историка Кирпиченка

Посольство РФ в Израиле не получало обращений от близких историка Кирпиченка
Мария Девахина/РИА Новости

Российское посольство в Израиле не получало обращений от близких историка и писателя Артема Кирпиченка, предположительно задержанного в Израиле. Об этом сообщил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов в беседе с РИА Новости.

«Обратили внимание на появившиеся в ряде российских СМИ публикации относительно журналиста и востоковеда Артема Кирпиченка, предположительно задержанного правоохранительными органами на территории Израиля 2 августа. До настоящего времени обращений от родственников, близких или коллег Артема Кирпиченка в посольство не поступало», — сказал дипломат.

О возможном задержании историка заявила 5 августа публицист и бывший депутат Госдумы Дарья Митина. Митина добавила, что Кирпиченок имеет двойное гражданство — Израиля и России. По ее словам, дело историка ведет адвокат Инна Лед.

По предварительным данным, писатель перестал выходить на связь 2 августа сразу после прибытия в Израиль.

Артем Кирпиченок — историк сионизма и публицист. В своих статьях и выступлениях он критиковал Израиль за войну против Ирана, а также за политику в отношении палестинцев.

Ранее экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с израильской разведкой.

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