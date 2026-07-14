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Политика

Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с израильской разведкой

NYT: экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали из-за связей с «Моссадом»
Ahmed al-Husseini/Reuters

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под стражей из-за подозрений в сотрудничестве с израильской разведкой. Об этом сообщает The New York Times.

Издание утверждает, что в течение года «Моссад» вел скрытую операцию по вербовке политика, рассматривая его как потенциального лидера Ирана в случае смены политического режима. Одним из ключевых этапов операции стала организованная встреча Ахмадинежада с главой израильской разведки Давидом Барнеа в Будапеште в 2024 году. Для этого израильские спецслужбы использовали научную конференцию по климату в качестве прикрытия.

В материале газеты также приводятся сведения о регулярных денежных переводах от Израиля пресс-секретарю экс-президента Акбару Джаванферу. Особое внимание уделяется событиям 28 февраля текущего года: во время израильского ракетного удара по Тегерану пострадало здание охраны Ахмадинежада, после чего политика на черном автомобиле Peugeot якобы вывезли агенты «Моссада» в безопасное место.

По сообщениям NYT, впоследствии отношения между Ахмадинежадом и израильской стороной испортились, и он самостоятельно покинул укрытие. После длительного отсутствия на публике его видели лишь во время последнего прощания с аятоллой Али Хаменеи. На данный момент статус политика остается неопределенным: по имеющимся данным, он может находиться под домашним арестом под надзором сотрудников КСИР.

Ранее власти Ирана казнили двух граждан за шпионаж в пользу Израиля.

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