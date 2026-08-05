ШАБАК арестовал критиковавшего Израиль российского историка

В Израиле арестовали российского историка и писателя Артема Кирпиченока. Об этом сообщила публицист и бывший депутат Госдумы Дарья Митина в своем Telegram-канале.

«Увы, подтвердились наши худшие опасения. Артем Иванович Кирпиченок в тюрьме, в руках израильской секретной полиции ШАБАК (Общая служба безопасности Израиля — «Газета.Ru»)», — написала публицист.

Митина добавила, что Кирпиченок имеет двойное гражданство — Израиля и России. По ее словам, дело историка ведет адвокат Инна Лед.

По предварительным данным, писатель перестал выходить на связь 2 августа сразу после прибытия в Израиль.

Артем Кирпиченок — историк сионизма и публицист. В своих статьях и выступлениях он критиковал Израиль за войну против Ирана, а также за политику в отношении палестинцев.

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