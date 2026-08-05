Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В МИД России объяснили, может ли Германия стать посредником по Украине

МИД России: Германия не может претендовать на роль посредника по Украине
Евгений Одиноков/РИА Новости

Германия не сможет занять роль посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

«Милитаристская Германия не может и близко претендовать на какую-либо посредническую роль [по Украине], одновременно пытаясь диктовать свои условия», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

14 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наступлении подходящего момента для начала переговоров по Украине. По его словам, пора сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня. При этом он отметил, что Европа также открыта для диалога.

19 июля британская газета The Times писала, что в Германии изменилось отношение к возможным переговорам с Россией. Бывшие немецкие политики провели закрытые встречи с представителями Москвы, а власти начали обсуждать формат будущего диалога. Однако первые контакты не принесли заметных результатов и вызвали разногласия внутри ЕС.

Ранее в Германии назвали блок Мерца «партией Украины».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Биткоин по закону. Что теперь можно делать с криптовалютой в России, а что запрещено
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!