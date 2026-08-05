МИД России: Германия не может претендовать на роль посредника по Украине

Германия не сможет занять роль посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

«Милитаристская Германия не может и близко претендовать на какую-либо посредническую роль [по Украине], одновременно пытаясь диктовать свои условия», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

14 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наступлении подходящего момента для начала переговоров по Украине. По его словам, пора сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня. При этом он отметил, что Европа также открыта для диалога.

19 июля британская газета The Times писала, что в Германии изменилось отношение к возможным переговорам с Россией. Бывшие немецкие политики провели закрытые встречи с представителями Москвы, а власти начали обсуждать формат будущего диалога. Однако первые контакты не принесли заметных результатов и вызвали разногласия внутри ЕС.

Ранее в Германии назвали блок Мерца «партией Украины».