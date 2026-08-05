В Британии оценили массированные удары ВС РФ по Украине: «Будут продолжаться»

Аналитик Кларк: Россия нашла слабости Украины и использует их в своих интересах

Россия выявила слабости Украины и без колебаний использует их в своих интересах, ВС РФ могут уничтожать любые цели на территории республики. Об этом заявил британский аналитик и военный эксперт Майкл Кларк в эфире Sky News.

«Эти атаки, без сомнения, будут продолжаться, пока россияне могут их продолжать, потому что россияне знают то же самое, что Зеленский четко объяснил нам всем – что Украине остро не хватает боеприпасов, способных сбивать баллистические ракеты», – заявил Кларк.

По его словам, Россия знает о наличии «окна возможностей», когда баллистические ракеты поражают практически любые цели, и ВСУ «мало что могут с этим поделать».

До этого Владимир Зеленский обрушился с критикой на западных партнеров Киева, обвинив их в промедлении с поставками ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны. Политик дал понять, что именно они виноваты в том, что минувшей ночью Украина не смогла сбить ни одной ракеты.

Он добавил, что западные партнеры, которые не готовы активно помогать с поставками перехватчиков, могли бы ввести новые санкционные меры против России.

Ранее Макрон захотел «наказать» Россию после удара по Киеву.