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Политика

Небензя обвинил Киев в попытке создать техногенную катастрофу

Небензя: Киев ударами по ЗАЭС создает угрозу техногенной катастрофы
Eduardo Munoz Alvarez/AP

Террор Украины против Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) говорит о стремлении Киева дезорганизовать управление станцией и создать угрозу техногенной катастрофы. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, удары по территории ЗАЭС и ликвидация специалистов, отвечавших за ядерную и радиационную безопасность, подтверждают намерения украинской стороны нарушить работу станции.

»<...> и создать угрозу масштабной техногенной катастрофы», — сказал Небензя.

В начале августа четыре сотрудника Запорожской АЭС пострадали в результате подрыва украинской мины в Энергодаре. По данным ЗАЭС, ночью военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников заминировали дороги в промышленной зоне и на въезде в город. В результате подрыва одного из снарядов пострадали представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха, которые ехали на работу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы легкой степени.

15 июля беспилотник ВСУ атаковал служебный автомобиль станции, в котором находился главный инженер Александр Яковлев, отвечавший за реакторы и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Он получил несовместимые с жизнью травмы, также не выжил водитель. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что нанесение ударов по станции создает серьезную угрозу ядерной безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова обвинила западных спонсоров Киева в одобрении террора ВСУ.

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