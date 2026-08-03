В Энергодаре четыре сотрудника ЗАЭС подорвались на мине ВСУ

Четыре сотрудника ЗАЭС пострадали при подрыве мины ВСУ в Энергодаре

Четыре сотрудника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) пострадали в результате подрыва украинской мины в Энергодаре. Об этом сообщила ЗАЭС в Telegram-канале.

По данным станции, ночью военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников заминировали дороги в промышленной зоне и на въезде в город. В результате подрыва одного из снарядов пострадали представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха ЗАЭС, которые ехали на работу, уточнили в сообщении.

«Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы легкой степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В июне украинские военнослужащие ударили по жилой застройке в Энергодаре. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, в результате были повреждены несколько автомобилей и остекление жилых домов.

Ранее глава МАГАТЭ отреагировал на призыв назвать виновных в обстрелах ЗАЭС.