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Политика

Зеленский обвинил Запад в стремлении сделать Украину «более сговорчивой»

Зеленский: партнеры на Западе хотят сделать Украину более сговорчивой
Teresa Suarez/Pool via Reuters

Президент Владимир Зеленский обвинил союзников на Западе в стремлении сделать Украину «более сговорчивой», остановив поставки ракет-перехватчиков для Patriot. Соответствующее заявление с заседания СНБО опубликовано в его Telegram-канале.

«Я не знаю, есть ли у такого большого дефицита ракет для ПВО другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это политические шаги для того, чтобы Украина была более, скажем так, сговорчивой. Не без этого. Это серьезный вызов», — сказал Зеленский.

До этого Владимир Зеленский обрушился с критикой на западных партнеров Киева, обвинив их в промедлении с поставками ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны. Политик дал понять, что именно они виноваты в том, что минувшей ночью Украина не смогла сбить ни одной ракеты.

Он добавил, что западные партнеры, которые не готовы активно помогать с поставками перехватчиков, могли бы ввести новые санкционные меры против России.

Ранее Макрон захотел «наказать» Россию после удара по Киеву.

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