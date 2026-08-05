Военный раскрыл, как перестановки в министерстве обороны скажутся на ходе СВО

Кадровые перестановки в Министерстве обороны призваны усилить группировки войск и повлиять на темпы наступления в зоне СВО. Об этом News.ru заявил генерал-майор Сергей Липовой.

«Путин своим указом произвел перестановки руководящего кадрового состава, непосредственно связанного с зоной СВО. <…> Я рассчитываю, что все перестановки будут играть только положительную роль в усилении наших группировок и в целом скажутся на ходе ведения СВО в лучшую сторону», — сказал Липовой.

По его словам, назначение начальником тыла генерала Валерия Солодчука говорит о том, что обеспечение в период боевых действий должно быть сосредоточено в одних руках. Такая практика была в годы Великой Отечественной войны и других конфликтах, напомнил военный.

Перестановки положительно повлияют на ход боевых действий и позволят активнее продвигаться вперед, уверен генерал.

Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации. Теперь все службы тыла будут сосредоточены в руках Валерия Солодчука, командовавшего войсками «Центр». Его пост занял Андрей Иванаев, возглавлявший группировку «Восток». Управление войсками беспилотных систем поручили Денису Лямину — «одному из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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