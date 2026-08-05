В Совфеде высмеяли слова Вайкуле о готовности воевать с Россией

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял заявление певицы Лаймы Вайкуле о готовности взять в руки автомат, чтобы воевать с Россией.

«Лайма Вайкуле заявила, что возьмет в руки автомат, если Россия нападет на Латвию. Латвия спасена», — написал Пушков.

Во время беседы с журналистом латвийская артистка высказалась о возможном вторжении России на территорию Евросоюза. В частности, Вайкуле спросили, что она будет делать, если «Россия нападет на Латвию». Певица восприняла этот вопрос всерьез и ответила, что отправится воевать с оружием в руках.

До этого депутат Рижской думы Алексей Росликов выразил мнение, что Лайма Вайкуле выражает свою позицию против России не по собственному желанию, а из-за необходимости. По словам парламентария, таким образом латвийская исполнительница демонстрирует лояльность местным властям и «соблюдает повестку». Росликов считает это обязательным условием для тех, кто хочет жить в Латвии.

Ранее Вайкуле сделала проукраинское заявление на фестивале в Юрмале.