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«Я возьму автомат»: Лайма Вайкуле заявила о готовности стрелять в россиян

Лайма Вайкуле заявила, что возьмет автомат и пойдет воевать против России
laima_vaikule_fan1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле во время интервью радиостанции Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент) заявила о готовности взять в руки автомат и отправится воевать против России.

Во время беседы артистка высказалась о возможном вторжении России на территорию Евросоюза. В частности, Вайкуле спросили, что она будет делать, если «Россия нападет на Латвию». Певица восприняла этот вопрос всерьез и ответила, что отправится воевать с оружием в руках.

«Я возьму автомат. Не знаю, я оптимист. Я, на самом деле, все время такая», — заявила знаменитость.

До этого депутат Рижской думы Алексей Росликов выразил мнение, что Лайма Вайкуле выражает свою позицию против России не по собственному желанию, а из-за необходимости. По словам парламентария, таким образом латвийская исполнительница демонстрирует лояльность местным властям и «соблюдает повестку». Росликов считает это обязательным условием для тех, кто хочет жить в Латвии.

При этом он удивился, почему Вайкуле решила остаться в Латвии, несмотря на ее популярность и уважение в России в прошлом. Депутат считает, что в РФ ей было бы гораздо комфортнее.

Ранее Вайкуле сделала проукраинское заявление на фестивале в Юрмале.

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