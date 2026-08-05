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Политика

Санду отреагировала на идею об импичменте

Санду обвинила Россию в инициировании процедуры ее импичмента
Zak Bennett/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду в интервью Jurnal Politic обвинила Россию в инициировании процедуры ее импичмента. Видео опубликовано на YouTube-канале политика.

По мнению Санду, Россия якобы не отказалась от идеи вернуть контроль над властью в Молдавии. Процедуру импичмента она назвала примером действий тех, «кто работает в интересах Москвы».

«Те, кто подписал этот документ, или часть из них, сами совершили достаточно действий, подрывавших независимость и территориальную целостность страны», — сказала молдавский лидер.

В начале июля экс-премьер Молдавии, лидер Партии развития и объединения (ПРОМ) Ион Кику в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что юристы из его команды готовят документы для запуска процедуры импичмента Майи Санду — за систематическое нарушение конституции и законов страны.

До этого комик и блогер Эмилиан Крецу объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Молдавии в 2028 году. Он подчеркнул, что лидером государства должен быть тот, кто любит народ.

В 2020 году Крецу активно поддерживал Санду и Партию действия и солидарности, будучи одним из ее видных сторонников. Однако через три года у него возник конфликт с властями, что привело к его отстранению от работы на телеканале «Журнал ТВ».

Выборы президента Молдавии запланированы на 2028 год. Майя Санду, занимающая этот пост сейчас, не сможет снова баллотироваться. В 2024 году она была избрана на второй срок, и конституция республики запрещает занимать эту должность более двух раз подряд.

Ранее в Молдавии решили проверить зарплату сестры Санду после скандала с коррупцией.

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