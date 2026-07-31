Известный комик объявил о планах стать президентом Молдавии: «У меня есть любовь народа и голос»

Комик Крецу заявил о намерении баллотироваться в президенты Молдавии в 2028 году

Комик и блогер Эмилиан Крецу объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2028 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Президентом должен быть тот, кого любит народ. У меня это есть. И голос у меня тоже есть. Все эти необходимые составляющие у меня имеются», — уверенно заявил артист.

В 2020 году Крецу активно поддерживал президента Майю Санду и Партию действия и солидарности, будучи одним из ее видных сторонников.

Однако через три года у него возник конфликт с властями, что привело к его отстранению от работы на телеканале «Журнал ТВ».

Сейчас, по словам Крецу, отношения с государством улучшились: ему даже доверяют принимать высокопоставленных гостей из ЕС, прибывающих по линии администрации Санду. При этом артист подчеркивает, что устал быть «фигурой для фасада» в чужих политических играх и хочет сам в этом участвовать.

Выборы президента Молдавии запланированы на 2028 год. Майя Санду, занимающая этот пост сейчас, не сможет снова баллотироваться. В 2024 году она была избрана на второй срок, и конституция запрещает занимать эту должность более двух раз подряд.

Эмилиан Крецу — молдавский комедийный актер, блогер и телеведущий, известный в первую очередь как создатель и главный герой программы «Dora Show».

Ранее президент Молдавии выдвинула кандидата в премьеры.