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Политика

В Молдавии проверят зарплату сестры президента после скандала о коррупции

Прокуратура Молдавии рассмотрит запрос о скандальной зарплате сестры Санду
Global Look Press

Прокуратура Молдавии рассмотрит запрос о зарплате двоюродной сестры главы государства Майи Санду — Анастасии Табурчану. Об этом сообщила лидер партии «Великая Молдова», бывший прокурор Виктория Фуртунэ.

«Хватит ли у нее [прокуратуры] смелости проверить причастность публичных лиц и государственных должностных лиц, или она снова станет слепой, немой и внезапно «без доказательств», когда дела поднимаются слишком высоко», — написала она.

До этого сообщалось, что правительство Молдавии проведет проверку из-за скандала с двоюродной сестрой президента Анастасии Табурчану, получавшей почти €6 тыс. в госкомпании по использованию воздушного пространства и обслуживанию воздушного движения MoldATSA. Табурчану была в MoldATSA специалистом по коммуникациям. Она уволилась 23 июня на фоне скандала из-за журналистского расследования о ее доходах.

Ранее оппозиция Молдавии вышла протестовать против повышения налогов.

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