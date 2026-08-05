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Политика

В Госдуме обвинили «Яблоко» в иностранном финансировании

Депутат Журавлев: «Яблоко» ведет предвыборную кампанию на западные деньги
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Партия «Яблоко» ведет предвыборную кампанию на западные деньги. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Конечно! Я думаю, что это (финансирование — «Газета.Ru») ведет [бизнесмен Михаил] Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) вместе с его западными покровителями», — сказал депутат.

Журавлев добавил, что «Яблоко» начало предвыборную кампанию с нарушений. По его словам, это произошло «из-за желания добраться до власти». При этом депутат считает, что партия «ничего не получит».

Осенью 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В ЦИК грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы. Как и когда пройдут выборы в 2026 году, каких кандидатов выдвинули партии и кто вошел в первые пятерки партсписков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главы партий «Яблоко» и «Родина» устроили перепалку в ЦИК по поводу СВО.

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