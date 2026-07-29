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Политика

Главы партий «Яблоко» и «Родина» устроили перепалку в ЦИК по поводу СВО

Глава «Родины» выступил против участия партии «Яблоко» в выборах Госдумы

Главы партий «Яблоко» Николай Рыбаков и «Родина» Алексей Журавлев устроили перепалку в ЦИК. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Журавлев раскритиковал допуск партии «Яблоко» до участия в выборах в Госдуму, обвинив кандидатов в том, что они не ездили в зону проведения специальной военной операции. От партии «Родина» в ЦИКе присутствовали несколько человек в военной форме, говорится в публикации.

В ответ глава «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что партия выступает за прекращение огня на Украине, и спросил: «Вы что, всех предлагаете на фронт отправить?»

После этого Журавлев обвинил Рыбакова в том, что тот якобы пришел на заседание комиссии «пьяным».

«Ну-ка заткните ему рот, выведете из зала к чертовой матери. Есть разные мнения по этому поводу. Посмотрим, как избиратели на это отреагируют», — выкрикнул глава «Родины».

Спор прекратила глава ЦИК Элла Памфилова, призвав руководство партий к доброжелательной дискуссии.

В конце Рыбаков заявил, что его партия сделает все для того, чтобы между Россией и Украиной наступил мир.

«Это важный момент не только для кандидатов «Яблока», это важный день для России. Потому что у граждан впервые за пять лет появилась возможность мирно и безопасно проголосовать за будущее, за мир, за свободу, за жизнь в России без страха. Мы сделаем все для того, чтобы наступил мир, чтобы перестали гибнуть люди, чтобы у нашей страны было будущее», — сказал он.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

Ранее ЦИК заверил списки всех кандидатов в депутаты Госдумы.

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