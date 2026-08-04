Бывший главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный разрушил мифы о НАТО, назвав «сказками» перспективы вступления Киева в Североатлантический альянс. Об этом на своей странице в соцсети Х написал журналист Чей Боуз.

«Он, наконец, признает то, что все, у кого есть глаза, знали годами: Киев никогда не вступит в НАТО», — написал Боуз.

По его словам, военный блок десятилетиями кормил Украину обещаниями, из-за которых она подстраивалась под западные стандарты, которые в итоге ослабили республики. По мнению журналиста, НАТО остается «бумажным тигром».

Накануне Валерий Залужный заявил, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса, и разговоры об этом являются «сказками».

По словам Залужного, Украина с «уровнем развития» ВСУ не может присоединиться к организации, которая «руководствуется доктринами Второй мировой войны». При этом экс-главком подчеркнул, что Киеву нужны технологии, которые есть в странах — членах НАТО, в том числе в области противоракетной обороны, космоса и так далее.

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