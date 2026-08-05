Сибига заявил о планах «деблокировать» морские пути с Украины

Сибига: Украина может возобновить экспорт по морю, несмотря на блокаду ВС РФ

Украина ищет способы возобновления экспорта на фоне блокады морского коридора в Черном море со стороны ВС РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, чьи слова приводит «РБК-Украина».

«Мы уже обратились к нашим союзникам и партнерам, чтобы они помогли деблокировать наш морской экспорт путем усиления давления на Москву», — заявил Сибига.

Он рассказал, что Киев проводит «активные консультации с соседями» — Молдавией, Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей. По словам министра, стороны обсуждают, «как расширить инфраструктуру и создать необходимые условия, чтобы помочь Украине транспортировать зерно на третьи рынки».

В июле министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что судоходство в украинских портах полностью остановлено на фоне ударов России, а судовладельцы прекратили заходить в гавани, так как риски выросли.

В августе Высоцкий отметил, что замены портам Одессы на Украине нет, и если экспорт через них не восстановится в полном объеме, то это может привести к голоду в мире.

Ранее экс-соратница Зеленского рассказала, чем обернулись для Украины удары по России.