Франция дважды отказала в визе кандидатам на пост генконсула России

РИА: Франция отказала в визе двум кандидатам на пост генконсула РФ в Марселе

Власти Франции уже дважды отказали в визе кандидатам на должность нового генерального консула России в Марселе. Об этом РИА Новости сообщил действующий генконсул Станислав Оранский.

По его словам, третья кандидатура была направлена на рассмотрение несколько недель назад.

«Но ответа пока не поступало», — сказал генконсул.

До этого Оранский сообщал, что Франция уже три года не выдает визу российскому дипломату, который должен приступить к работе в генконсульстве в Марселе. Всего визы ожидают четыре сотрудника: один дипломат, консул-советник, и трое технических работников. Дипломат ждет разрешения на въезд с 2023 года, уточнил действующий генконсул.

Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщал, что с 2022 года ЕС приостановил соглашение об упрощении визового режима с Россией, а с 2025 года россияне не могут получать многократные визы. Выдача виз сократилась с 4 млн до 500 тыс. в год. По словам Ламмерта, в начале 2027 года в ЕС планируют пересмотреть визовые правила.

Ранее сообщалось, что Россия расширит список стран для въезда по электронной визе.