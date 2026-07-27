Россия расширит список стран для въезда по электронной визе

Танзания, Эфиопия и Египет войдут в список стран, граждане которых смогут оформить электронную визу для въезда в Россию. Об этом сообщили изданию «Известия» в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

В ведомстве заявили, что прорабатывают вопрос с МИД России. Кроме того, рассматривается возможность введения многократности использования электронной визы.

В настоящее время из африканских стран оформить электронную визу для въезда в Россию могут граждане Зимбабве, Кении и Эсватини. Россияне же могут въезжать по электронной визе в Кению, Эфиопию, Габон, Гвинею, Джибути, Бенин и Малави. Полностью безвизовый режим у РФ действует с Анголой, Ботсваной, Кабо-Верде, Сейшельскими Островами, Маврикием, Марокко, Тунисом, Намибией и Южно-Африканской Республикой.

В мае Россия и Саудовская Аравия ввели безвизовый режим, позволяющий россиянам пребывать в королевстве до 90 дней.

Ранее туристов из РФ предупредили о новой проблеме при получении шенгенских виз.