В Петербурге депутаты массово удалили аккаунты в соцсетях

Действующие депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга и кандидаты в городской парламент в ночь на 5 августа массово удалили свои каналы в соцсетях. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, под чистку попали не только страницы в Telegram, но и в соцсети «ВКонтакте», а также в национальном мессенджере «Макс». В частности, из соцсетей удалился председатель парламента Александр Бельский, который, по данным «Ъ», обнулил личную страницу «ВКонтакте» с почти 10 тыс. подписчиков, а также удалил канал в Telegram, на который были подписаны 4 тыс. фолловеров. Кроме того, пользователи утратили доступ к странице спикера в «Макс».

Собеседник «Ъ» сообщил, что парламентарии получили рекомендацию прекратить публичную деятельность в интернете от руководства партий. Свои соцсети подчистили представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Новых людей».

В Законодательном собрании днем 5 августа объяснили решение удалить страницы «серией скоординированных атак» на ресурсы некоторых депутатов. Сейчас специалисты занимаются «восстановлением» контроля над аккаунтами.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запретить депутатам проносить с собой телефоны в зал пленарных заседаний. Он отметил, что принятие ответственных решений должно проходить без телефонов под рукой. Мобильные устройства спикер предложил оставлять в кабинетах.

Ранее сообщалось, что двое близких соратников Жириновского уходят из Госдумы.