В Госдуме применят к депутатам одну дисциплинарную меру

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запретить депутатам проносить с собой телефоны в зал пленарных заседаний. Он указал на необходимость изменения существующего порядка в ходе заседания 26 мая, трансляция которого велась на сайте Думы.

«Коллеги, может быть все-таки, придя на работу в этот зал и принимая ответственные решения, телефоны будем оставлять в своих кабинетах», — обратился к депутатам Володин.

В конце января фотографам запретили снимать пленарные заседания в Госдуме. Володин раскритиковал фотокорреспондентов думского пула за стремление, по его словам, «подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде» депутатов. Он объяснил введенный запрет желанием не делать «из работы показуху». Фотокамеры, по его словам, осложняют работу депутатов, которым приходится весь день находится под прицелом объективов.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал запрет фотосъемки в Госдуме во время пленарных заседаний «определенным ограничением» в работе СМИ.

