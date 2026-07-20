Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Двое близких соратников Жириновского уходят из Госдумы

«Ведомости»: депутаты ЛДПР Нилов и Диденко покинут Госдуму в новом созыве
Мария Девахина/РИА Новости

Председатели двух комитетов Госдумы из партии ЛДПР не попадут в девятый созыв нижней палаты парламента. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Центризбиркома (ЦИК).

Речь идет о главе комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославе Нилове, а также председателе комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексее Диденко. Отмечается, что депутаты не включены в списки партии и отказались идти на выборы как самовыдвиженцы.

В издании напомнили, что оба политика начинали партийную, а затем парламентскую деятельность при жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Нилов в 1998 году был помощником Жириновского на общественных началах, а с 2007 по 2011 годы руководил его секретариатом. В свою очередь Диденко был помощником основателя ЛДПР с 2006 по 2008 годы, перед выборами 2018 года возглавлял предвыборный штаб Жириновского в ходе президентской кампании.

В «Ведомостях» напомнили, что Нилов является депутатом четырех созывов Госдумы, а Диденко – трех. Причина, по которой их не оказалось в списках, не сообщается. Нилов заявил, что впереди его ждет «новый, другой путь». От других комментариев он воздержался. Диденко также не стал раскрывать перспективы жизни после Госдумы.

Ранее депутата выгнали из Госдумы за прогулы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!