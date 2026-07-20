Двое близких соратников Жириновского уходят из Госдумы

Председатели двух комитетов Госдумы из партии ЛДПР не попадут в девятый созыв нижней палаты парламента. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Центризбиркома (ЦИК).

Речь идет о главе комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославе Нилове, а также председателе комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексее Диденко. Отмечается, что депутаты не включены в списки партии и отказались идти на выборы как самовыдвиженцы.

В издании напомнили, что оба политика начинали партийную, а затем парламентскую деятельность при жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Нилов в 1998 году был помощником Жириновского на общественных началах, а с 2007 по 2011 годы руководил его секретариатом. В свою очередь Диденко был помощником основателя ЛДПР с 2006 по 2008 годы, перед выборами 2018 года возглавлял предвыборный штаб Жириновского в ходе президентской кампании.

В «Ведомостях» напомнили, что Нилов является депутатом четырех созывов Госдумы, а Диденко – трех. Причина, по которой их не оказалось в списках, не сообщается. Нилов заявил, что впереди его ждет «новый, другой путь». От других комментариев он воздержался. Диденко также не стал раскрывать перспективы жизни после Госдумы.

Ранее депутата выгнали из Госдумы за прогулы.