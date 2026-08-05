Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В Европе исключили помощь НАТО и ЕС в борьбе с нелегалами в Испании

Politico: Испания не может надеяться на НАТО в ситуации с миграционным кризисом
Jon Nazca/Reuters

Испания не может полностью рассчитывать на помощь со стороны союзников по НАТО и Евросоюзу в ситуации с миграционным кризисом из-за их политических разногласий с испанским премьером Педро Санчесом. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что Мадрид перешел в «оборонительную позицию» в вопросе статуса Сеуты и Мелильи. Марокко активно оспаривает статус этих территорий.

Пока между африканским государством и США устанавливаются все «более теплые связи», между Мадридом и Вашингтоном произошел раскол из-за нежелания Санчеса поддержать военную операцию против Ирана и недостаточных расходов в рамках НАТО, говорится в статье.

В вопросе о том, кто поддержит Испанию, если Марокко «решит действовать в отношении Сеуты и Мелильи», появляется «все больше сомнений», продолжил автор публикации.

В испанском МИД заявили изданию, что принадлежность Сеуты и Мелильи к королевству не поддается сомнению и признается международным правом и всем миром.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.

3 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что из Сеуты будут выдворены все мигранты «до последнего».

Ранее Дмитриев шуточно «объяснил» причину массового наплыва мигрантов в ЕС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!