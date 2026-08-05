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Политика

США укрепили партнерство с Россией и Китаем по одному вопросу

Глава ФБР Пател: США укрепили партнерство с РФ и КНР по борьбе с преступностью
AP

Глава ФБР Кэш Пател заявил об укреплении партнерства с Россией и Китаем в сфере борьбы с транснациональной преступностью за последний год. Его слова приводит агентство Reuters.

В интервью агентству он заявил, что Соединенные Штаты и Россия на протяжении 15 месяцев сотрудничают в правоохранительной сфере. Партнерство с Пекином и Москвой Пател назвал как «новые и динамичные отношения».

Reuters отмечает, что Штаты намерены найти союзников для борьбы, в частности, с кибермошенничеством, эксплуатацией детей и контрабандой фентанила. Неназванный представитель Федерального бюро расследований сообщил агентству, что Пател, по предварительным данным, может посетить Россию в октябре.

Накануне стало известно, что американский сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против России в верхней палате конгресса США.

Ранее в офисе Зеленского назвали возможные сроки принятия санкций США против России.

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