Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X обвинила киевские власти и западные страны в нежелании остановить военные действия.

«Западное и украинское руководство молча согласны со сложившимся положением вещей. Перестаньте прикрывать это, называя эти ужасы сопротивлением. Это бесчеловечно», — написала она.

Мендель отметила, что не верит, что Украина и Запад сделали все возможное, чтобы остановить этот конфликт.

До этого она заявляла, что удары Украины по России обернулись «катастрофическими последствиями» для Киева.

Также Мендель заявляла, что президент Украины Владимир Зеленский стал главной проблемой для своей страны и основным бенефициаром продолжения конфликта с Россией. По ее словам, самую большую выгоду от конфликта Москвы и Киева получает именно нынешний украинский лидер. Бывший пресс-секретарь пояснила, что Зеленский до сих пор остается у власти только из-за боевых действий.

Ранее Зеленский заявил, что обсудил с Трампом «реальную перспективу» завершения боевых действий на Украине.