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Политика

Бывший пресс-секретарь Зеленского раскрыла главную проблему Украины

Мендель: Зеленский стал главной проблемой Украины и бенефициаром конфликта с РФ
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский стал главной проблемой для своей страны и основным бенефициаром продолжения конфликта с Россией. Об этом в ходе интервью для французского издания Journal de Dimanche заявила бывший пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

«Я считаю, что он (Зеленский. — «Газета.Ru») стал главной проблемой моей страны. Мир в итоге стал отождествлять Украину с лицом одного человека. Он поверил в этот полностью сфабрикованный образ», — сказала Мендель.

По ее словам, самую большую выгоду от конфликта Москвы и Киева получает именно нынешний украинский лидер. Бывший пресс-секретарь пояснила, что Зеленский до сих пор остается у власти только из-за боевых действий. Кроме того, компании людей из ближайшего окружения главы государства получают миллиарды евро от Европейского союза (ЕС), добавила Мендель.

В начале июля президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, в том числе стороны обсудили затягивание украинского конфликта Киевом и ЕС. Российская сторона акцентировала внимание на стремлении добиться урегулирования кризиса политико-дипломатическими способами, в то время как Украина и ее европейские союзники делают ставку на дальнейшую эскалацию.

Ранее Зеленский заявил, что обсудил с Трампом «реальную перспективу» завершения боевых действий на Украине.

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