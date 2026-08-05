В Азербайджане отвергли возможность удара по Ирану с их территории

Азербайджан никогда не допустит использования своей территории для атак на другие страны, в частности на Иран. Об этом заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев в интервью турецкой газете Milliyet.
Гаджиев также подчеркнул, что Исламская Республика является братской страной для Азербайджана.
В начале июня американский телеканал CNN сообщил, что Израиль тайно развернул элитные военные и разведывательные подразделения в Азербайджане во время войны с Ираном.
Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Гаджизаде подчеркнул, что Баку выступает за мир и поддержание добрососедских отношений в регионе. Как сказал дипломат, распространение информации об использовании азербайджанской территории для операций против Ирана представляет собой «очередную попытку дезинформации».
Ранее Азербайджан запретил деятельность нескольких иранских СМИ.