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Политика

В Азербайджане отвергли возможность удара по Ирану с их территории

Гаджиев: Азербайджан не допустит атак на соседние страны со своей территории
Petrov Sergey/Global Look Press

Азербайджан никогда не допустит использования своей территории для атак на другие страны, в частности на Иран. Об этом заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев в интервью турецкой газете Milliyet.

Гаджиев также подчеркнул, что Исламская Республика является братской страной для Азербайджана.

В начале июня американский телеканал CNN сообщил, что Израиль тайно развернул элитные военные и разведывательные подразделения в Азербайджане во время войны с Ираном.

Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Гаджизаде подчеркнул, что Баку выступает за мир и поддержание добрососедских отношений в регионе. Как сказал дипломат, распространение информации об использовании азербайджанской территории для операций против Ирана представляет собой «очередную попытку дезинформации».

Ранее Азербайджан запретил деятельность нескольких иранских СМИ.

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