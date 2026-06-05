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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Баку ответили на обвинения в предоставлении территории для операций против Тегерана

Азербайджан опроверг слухи о предоставлении территории для операций против Ирана
МИД Азербайджана

Утверждения американского телеканала CNN о том, что территория Азербайджана якобы используется для размещения войск Израиля и операций против Ирана, не соответствуют действительности. Об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде, передает РИА Новости.

Дипломат решительно отверг подобные обвинения, назвав их «полностью необоснованными». Он обратил внимание, что публикация новостей со ссылкой на анонимные источники и без каких-либо убедительных доказательств противоречит профессиональной журналистской этике и принципу объективности.

«Как неоднократно заявлялось, утверждения об использовании территории Азербайджана для военных операций, разведывательной деятельности или иных враждебных действий против какого-либо третьего государства не имеют под собой оснований. Наша страна никогда не допускала и не допустит подобной деятельности», — подчеркнул Гаджизаде.

По его словам, Баку выступает за мир и поддержание добрососедских отношений в регионе. Как сказал дипломат, распространение информации об использовании азербайджанской территории для операций против Ирана представляет собой «очередную попытку дезинформации».

Ранее в конгрессе США проголосовали за ограничение полномочий президента в отношении Ирана.

 
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