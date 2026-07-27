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Общество

Азербайджан запретил деятельность нескольких иранских СМИ

Азербайджан признал незаконной деятельность на территории страны двух СМИ Ирана
Bulkin Sergey/Global Look Press

Азербайджан признал незаконной деятельность на территории республики иранского телеканала Sahar, информационного агентства Mehr и их представителей. Об этом заявили в азербайджанском Агентстве по развитию медиа.

В заявлении говорится, что данные СМИ «осуществляют деятельность, противоречащую национальным интересам Азербайджана, и ведут пропаганду против его суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности и национальной безопасности». Азербайджанская сторона приняла соответствующее решение после того, как министерство разведки Ирана внесло гостелеканал AzTV в числе других зарубежных СМИ в список «враждебных медиаструктур», а также пригрозило уголовной ответственностью людям, сотрудничающим с ними.

Как обратили внимание в Агентстве по развитию медиа, согласно статье 11.4 закона Азербайджана «О медиа», в отношении журналистов стран, вводящих специальные ограничения для представителей азербайджанских СМИ, могут применяться аналогичные меры.

Ранее азербайджанское СМИ стало использовать неправильные названия городов России.

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